Atalanta-Fiorentina, i convocati di Cesare Prandelli: ci sono Cutrone e Eysseric (Di sabato 12 dicembre 2020) La Fiorentina, dopo il pareggio allo scadere di lunedì con il Genoa, domani affronterà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini al Gewiss Stadium di Bergamo nel match valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico viola Cesare Prandelli, in vista dell’imminente impegno, ha diramato la lista dei calciatori convocati, in cui non ci sono assenze rilevanti. Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano; Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Lirola, Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, Venuti; Centrocampisti: Ambrabat, Bonaventura, Castrovilli, Montiel, Pulgar, Saponara, Borja Valero; Attaccanti: Callejon, Cutrone, Eysseric, Kouame, Ribery, Vlahovic. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) La, dopo il pareggio allo scadere di lunedì con il Genoa, domani affronterà l’di Gian Piero Gasperini al Gewiss Stadium di Bergamo nel match valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico viola, in vista dell’imminente impegno, ha diramato la lista dei calciatori, in cui non ciassenze rilevanti. Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano; Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Lirola, Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, Venuti; Centrocampisti: Ambrabat, Bonaventura, Castrovilli, Montiel, Pulgar, Saponara, Borja Valero; Attaccanti: Callejon,, Kouame, Ribery, Vlahovic. SportFace.

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Ilicic non convocato per Atalanta-Fiorentina: 'Non si è allenato, ha mal di gola' ? - Pirichello : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? Ilicic non convocato per Atalanta-Fiorentina: 'Non si è allenato, ha mal di gola' ? - CorriereQ : Fiorentina, Prandelli: “Atalanta? Serve della sana paura” - Smg_1908 : Torino-Udinese 2-0 Lazio-Verona 2-1 Cagliari-Inter Atalanta-Fiorentina 1-1 Bologna-Roma 1-3 Napoli-Sampdoria 2-0 Ge… - sportface2016 : #SerieA | #AtalantaFiorentina, i convocati di Cesare #Prandelli: ci sono #Cutrone e #Eysseric -