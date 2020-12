AstraZeneca compra Alexion Pharmaceuticals, importante per il settore di immunologia (Di sabato 12 dicembre 2020) Abbiamo scritto di AstraZeneca molte settimane fa, è la società farmaceutica che con l’Università di Oxford sta studiando il vaccino contro il Covid-19. Ha reso noto che ha accettato di acquistare Alexion Pharmaceuticals per 39 miliardi in contanti e azioni. Aggiunge così un importante specialista nel trattamento delle malattie rare e dell’immunologia. L’acquisizione si concluderà nel terzo trimestre 2021, le due società devono superare le autorizzazioni regolamentari e l’approvazione degli azionisti delle società. AstraZeneca e Alexion, valore dell’acquisizione Bloomber racconta che l’offerta Alexion costava per azione 175 dollari, un premio del 45% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì. Sarebbe il più grande affare per ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 12 dicembre 2020) Abbiamo scritto dimolte settimane fa, è la società farmaceutica che con l’Università di Oxford sta studiando il vaccino contro il Covid-19. Ha reso noto che ha accettato di acquistareper 39 miliardi in contanti e azioni. Aggiunge così unspecialista nel trattamento delle malattie rare e dell’. L’acquisizione si concluderà nel terzo trimestre 2021, le due società devono superare le autorizzazioni regolamentari e l’approvazione degli azionisti delle società., valore dell’acquisizione Bloomber racconta che l’offertacostava per azione 175 dollari, un premio del 45% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì. Sarebbe il più grande affare per ...

