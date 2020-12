Ascolti tv venerdì 11 dicembre: The Voice Senior, Grande Fratello Vip, Troppa grazia (Di sabato 12 dicembre 2020) Ascolti tv venerdì 11 dicembre 2020: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 11 dicembre 2020? Su Rai 1 è andato in onda un nuovo appuntamento con The Voice Senior. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip. Su Rai 2 il film Troppa grazia. Su Italia 1 Freedom. Su Rai 3 il programma Titolo V. Su Rete 4 Quarto grado. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv venerdì 11 dicembre 2020? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 11 dicembre 2020, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera notizia in ... Leggi su tpi (Di sabato 12 dicembre 2020)tv112020: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,112020? Su Rai 1 è andato in onda un nuovo appuntamento con The. Su Canale 5 ilVip. Su Rai 2 il film. Su Italia 1 Freedom. Su Rai 3 il programma Titolo V. Su Rete 4 Quarto grado. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggioritv112020? Di seguito tutti i dati.tv 112020, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera notizia in ...

R94SIMO : Non fa ascolti. Il Grande Fratello Vip va al venerdì per fare ascolti. #TheVoiceSenior lo batte. Breve storia triste. #GFVIP - celiewagner : @abbyvergas ao te lo avevo detto tornava pure i venerdì ma non mi ascolti mai - silviottina__ : Stasera tutti su #TheVoiceSenior e la puntata su app Facciamoci sentire in modo tale che anche questo venerdì abbi… - alessiacalo_ : RT @grebordeaux: ??SCIOPERO DI MASSA?? venerdì sera non guardiamo la puntata per far calare gli ascolti, ma guardiamo tutti THE VOICE SENIOR… - danielepasotti3 : RT @grebordeaux: ??SCIOPERO DI MASSA?? venerdì sera non guardiamo la puntata per far calare gli ascolti, ma guardiamo tutti THE VOICE SENIOR… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti venerdì A scuola di mozzarella Dop Yahoo Notizie