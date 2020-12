Ascolti TV | Venerdì 11 dicembre 2020. Meglio Senior (19% – 4,3 mln) che Signorini (17.3% – 3,2 mln) (Di sabato 12 dicembre 2020) Antonella Clerici a The Voice Senior Nella serata di ieri, Venerdì 11 dicembre 2020, su Rai1 la terza puntata di The Voice Senior ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la venticinquesima puntata di Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Troppa Grazia ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Freedom ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 La Caduta – Gli Ultimi Giorni di Hitler ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Hotel Transylvania segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove l’ultimo appuntamento ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 12 dicembre 2020) Antonella Clerici a The VoiceNella serata di ieri,11, su Rai1 la terza puntata di The Voiceha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la venticinquesima puntata di Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Troppa Grazia ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Freedom ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 La Caduta – Gli Ultimi Giorni di Hitler ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Hotel Transylvania segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove l’ultimo appuntamento ...

CorriereCitta : Ascolti tv venerdì 11 dicembre 2020: The Voice Senior, GF Vip, Quarto Grado, dati Auditel e share - Mattiabuonocore : Ascolti TV di ieri, venerdì 11 dicembre 2020. Meglio Senior (19% - 4,3 mln) che Signorini (17.3% - 3,2 mln) - zazoomblog : Ascolti tv venerdì 11 dicembre: The Voice Senior Grande Fratello Vip Troppa grazia - #Ascolti #venerdì #dicembre:… - R94SIMO : Non fa ascolti. Il Grande Fratello Vip va al venerdì per fare ascolti. #TheVoiceSenior lo batte. Breve storia triste. #GFVIP - celiewagner : @abbyvergas ao te lo avevo detto tornava pure i venerdì ma non mi ascolti mai -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Venerdì A scuola di mozzarella Dop Yahoo Notizie