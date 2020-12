Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 11 dicembre 2020 (Di sabato 12 dicembre 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 11 dicembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la puntata di The Voice Senior 2020 ha totalizzato 4336 spettatori (18.99% di share); su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3184 spettatori (17.27%). Il programma Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha ottenuto 1267 spettatori (5.77%); su Rai2 il film Troppa Grazia 1290 (4.79%), mentre Criminal Minds 1098 (4.42%); il film-doc La Caduta su Rai3 ne ha conquistati 1066 (4.44%). Su Rete4 la puntata di Quarto Grado ha totalizzato 1127 spettatori (5.39%) e su La7 il programma Propaganda Live ne ha avuti 1058 (5.29%). Su Nove la puntata di Fratelli di ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 12 dicembre 2020)dei programmi più visti di11, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata di The Voice Seniorha totalizzato 4336 spettatori (18.99% di share); su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3184 spettatori (17.27%). Il programma Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha ottenuto 1267 spettatori (5.77%); su Rai2 il film Troppa Grazia 1290 (4.79%), mentre Criminal Minds 1098 (4.42%); il film-doc La Caduta su Rai3 ne ha conquistati 1066 (4.44%). Su Rete4 la puntata di Quarto Grado ha totalizzato 1127 spettatori (5.39%) e su La7 il programma Propaganda Live ne ha avuti 1058 (5.29%). Su Nove la puntata di Fratelli di ...

