Ascolti TV 11 dicembre: Grande Fratello Vip contro The Voice Senior, chi ha vinto? Dati auditel (Di sabato 12 dicembre 2020) Ascolti TV venerdì 11 dicembre 2020: chi ha vinto tra il Grande Fratello Vip e The Voice Senior? I due pezzi da novanta sono stati trasmessi dalle rete ammiraglie di Casa Mediaset e Rai, vediamo in dettaglio i Dati auditel della prima serata. Ascolti TV 11 dicembre: Grande Fratello Vip contro The Voice Senior Rai1 The Voice Senior:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 12 dicembre 2020)TV venerdì 112020: chi hatra ilVip e The? I due pezzi da novanta sono stati trasmessi dalle rete ammiraglie di Casa Mediaset e Rai, vediamo in dettaglio idella prima serata.TV 11VipTheRai1 The:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

PeccatoA : RT @sevenblog_it: La diva Marlene Dietrich (Schöneberg, 27 dicembre 1901 – Parigi, 6 maggio 1992) canta una canzone in onore della sua terr… - emabrue : Ascolti tv 11 dicembre: Senior battono VIP (Clerici 4,3 milioni e 19%, Signorini 3,2 milioni e 17,3%). Poi l’ultimo… - sevenblog_it : La diva Marlene Dietrich (Schöneberg, 27 dicembre 1901 – Parigi, 6 maggio 1992) canta una canzone in onore della su… - CangemiAnnarita : Con l'uscita di Francesco ed EliGreg gli ascolti del #GFVIP sono crollati. Grave errore non chiudere questa edizion… - tempoweb : #TheVoiceSenior talent col botto La Clerici stende i vipponi del #GFVIP -