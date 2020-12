Ascolti 11 dicembre, Grande Fratello Vip contro The Voice Senior: ecco chi ha vinto (Di sabato 12 dicembre 2020) La 25^ puntata del Grande Fratello Vip (che ha visto l’eliminazione di Selvaggia Roma) si è conclusa con la nomination di Maria Teresa Ruta, Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. La puntata del GF Vip ha totalizzato 3.184.000 spettatori pari al 17,27% di share, mentre la nuova puntata di The Voice Senior ha registrato 4.336.000 telespettatori pari a share 18,99%. The Voice Senior Ascolti 1^ puntata: 4.483.000 telespettatori pari al 19,78% di share 2^ puntata: 4.189.000 telespettatori pari al 18,90% di share 3^ puntata: 4.336.000 telespettatori pari al 18,99% di share Grande Fratello Vip 5 Ascolti 1^ puntata: 2.833.000 spettatori pari al 18,99% di share 2^ puntata: 2.440.000 spettatori pari al 14,77% di share 3^ puntata: ... Leggi su biccy (Di sabato 12 dicembre 2020) La 25^ puntata delVip (che ha visto l’eliminazione di Selvaggia Roma) si è conclusa con la nomination di Maria Teresa Ruta, Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. La puntata del GF Vip ha totalizzato 3.184.000 spettatori pari al 17,27% di share, mentre la nuova puntata di Theha registrato 4.336.000 telespettatori pari a share 18,99%. The1^ puntata: 4.483.000 telespettatori pari al 19,78% di share 2^ puntata: 4.189.000 telespettatori pari al 18,90% di share 3^ puntata: 4.336.000 telespettatori pari al 18,99% di shareVip 51^ puntata: 2.833.000 spettatori pari al 18,99% di share 2^ puntata: 2.440.000 spettatori pari al 14,77% di share 3^ puntata: ...

