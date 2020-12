Arthur: “A Barcellona abbiamo dimostrato di avere le qualità di raggiungere qualsiasi obiettivo” (Di sabato 12 dicembre 2020) Il centrocampista della Juventus, il brasiliano Arthur, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato degli obiettivi della Juve, dopo aver battuto il Barcellona. Queste le sue parole a Marca: “Volevamo il primo posto nel girone e ci serviva una vittoria con tre gol al Camp Nou. Un’impresa, avendo giocato al Barça, conosco la grandezza di quel club e capisco che fare 3 gol lì, è roba da imprese impossibili. Ci abbiamo creduto nonostante fossimo consapevoli delle difficoltà, ma questa è una squadra che quando si mette in testa un obiettivo ha le qualità per raggiungerlo. Non ci poniamo limiti, dopo Barcellona sappiamo che possiamo ottenere qualsiasi obiettivo, dalla Champions, al campionato, ad altre coppe”. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 12 dicembre 2020) Il centrocampista della Juventus, il brasiliano, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato degli obiettivi della Juve, dopo aver battuto il. Queste le sue parole a Marca: “Volevamo il primo posto nel girone e ci serviva una vittoria con tre gol al Camp Nou. Un’impresa, avendo giocato al Barça, conosco la grandezza di quel club e capisco che fare 3 gol lì, è roba da imprese impossibili. Cicreduto nonostante fossimo consapevoli delle difficoltà, ma questa è una squadra che quando si mette in testa un obiettivo ha leper raggiungerlo. Non ci poniamo limiti, doposappiamo che possiamo ottenereobiettivo, dalla Champions, al campionato, ad altre coppe”. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

