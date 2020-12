Arriva su Netflix “La Storia delle Parolacce”, con Nicolas Cage (Di sabato 12 dicembre 2020) Presto imparerete la Storia di qualcosa di così potente, così cruciale e così vitale per la nostra cultura. La Storia delle Parolacce è una serie commedia/documentario. Come suggerisce il titolo, è uno studio sull’origine, la diffusione, l’importanza nella cultura popolare e la scienza dietro alle parole peggiori del vocabolario. Il conduttore della trasmissione sarà Nicolas Cage, la cui reputazione di attore eccentrico e sopra le righe lo rende perfetto per il ruolo. Per esplorare questi temi, durante i 20 minuti di ogni episodio, verranno interrogati storici, etimologi, scrittori ed intrattenitori celebri. La lista delle celebrità che verranno intervistate è lunga e contiene nomi come Joel Kim Booster, DeRay Davis, Open Mike Eagle, Nikki Glaser, Patti Harrison, London ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 12 dicembre 2020) Presto imparerete ladi qualcosa di così potente, così cruciale e così vitale per la nostra cultura. LaParolacce è una serie commedia/documentario. Come suggerisce il titolo, è uno studio sull’origine, la diffusione, l’importanza nella cultura popolare e la scienza dietro alle parole peggiori del vocabolario. Il conduttore della trasmissione sarà, la cui reputazione di attore eccentrico e sopra le righe lo rende perfetto per il ruolo. Per esplorare questi temi, durante i 20 minuti di ogni episodio, verranno interrogati storici, etimologi, scrittori ed intrattenitori celebri. La listacelebrità che verranno intervistate è lunga e contiene nomi come Joel Kim Booster, DeRay Davis, Open Mike Eagle, Nikki Glaser, Patti Harrison, London ...

