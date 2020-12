Area gialla per Basilicata | Calabria | Lombardia e Piemonte | da domani liberi di muoversi tra Comuni

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 12 dicembre 2020) Tirano un sospiro di sollievo i cittadini di. Da13 dicembre scatta la cosiddetta, quella di minor rischio covid. “Confermo che da domenica 13 dicembre ilsarà in zona”, ha scritto il presidente della Regione Alberto Cirio. “Tante attività potranno ripartire, ma dobbiamo continuare a tenere alta l’attenzione in tutti i nostri comportamenti” ammonisce il Governatore. “Non ci diamo alle leggerezze e cerchiamo di passare queste feste serenamente” ha affermato in una diretta su Facebook, il Governatore calabrese Nino Spirlì, dopo aver ricevuto la telefonata del ministro della Salute, Roberto Speranza che hacato la decisione. ...