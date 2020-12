Archeologia | Pompei omaggiata dai Simpson fa il boom di ascolti anche sulla Rai

Leggi su ildenaro

(Di sabato 12 dicembre 2020) Nonostante le ricadute negative dell’emergenza Covid sul turismo e sul settore della cultura in termini di accessi a musei e parchi archeologici,continua a spopolare sui social e in tv. In particolare, questa settimana due eventi televisivi hanno celebrato il fascino della città sommersa dalla lava. Disegnatori e sceneggiatori dei, nella nuova puntata della 17esima stagione della saga cartoon, hanno voluto “spedire” la popolare famiglia americana guidata da Homer e Merge proprio in Italia in visita agli scavi di. Una scelta che viene sottolineata con piaceredal ministro dei Beni culturali e del Turismo, Dario Franceschini: “Fumetti, iarrivano ae diventano calchi: il disegnatore Groening omaggia l’Italia” twitta l’esponente del governo ...