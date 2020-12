Arabia Saudita, il diritto di voto alle donne è pura propaganda: sono sempre i maschi a decidere (Di sabato 12 dicembre 2020) Con amara ironia è comparso dall’account Twitter di Free from religion questo commento, a pochi giorni da un anniversario che non passa inosservato nel mondo musulmano: “Allah mette al bando l’alcool ma non la schiavitù: evidentemente ha le sue priorità”. La schiavitù alla quale si allude è quella delle donne in Arabia Saudita, il più grande e potente Stato arabo dell’Asia occidentale per superficie, il secondo più grande del mondo arabo governato, da sempre, secondo i dettami della monarchia islamica fedele alla sharia, il che si traduce, per la popolazione femminile, in una enorme prigione a cielo aperto. Le pressioni internazionali, per la verità, non molto forti nei decenni a causa dell’ovvia predominanza del fattore ‘petrolio’, ma sulla questione dei diritti universali delle donne hanno comunque ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Con amara ironia è comparso dall’account Twitter di Free from religion questo commento, a pochi giorni da un anniversario che non passa inosservato nel mondo musulmano: “Allah mette al bando l’alcool ma non la schiavitù: evidentemente ha le sue priorità”. La schiavitù alla quale si allude è quella dellein, il più grande e potente Stato arabo dell’Asia occidentale per superficie, il secondo più grande del mondo arabo governato, da, secondo i dettami della monarchia islamica fedele alla sharia, il che si traduce, per la popolazione femminile, in una enorme prigione a cielo aperto. Le pressioni internazionali, per la verità, non molto forti nei decenni a causa dell’ovvia predominanza del fattore ‘petrolio’, ma sulla questione dei diritti universali dellehanno comunque ...

