Antonella Clerici: ecco la mia piccola Maelle (Di sabato 12 dicembre 2020) Antonella Clerici è una mamma super orgogliosa della sua splendida figlia, tanto desiderata quanto voluta.Maelle è nata il 21 febbraio 2009 dalla relazione con Antonella Clerici e Eddy Mertens. La piccola ha oggi 11 anni e la nascita della ragazza è sempre stata molto inattesa, dato che la mamma aveva la bellezza di 47 anni quando l’ha messa al mondo. Infatti, Antonella Clerici ha sempre sostenuto che non sperava più nella nascita di un figlio. Contrariamente a questo, però, nel 2009 è arrivata la figlia tanto attesa. La figura della ragazza è sempre stata molto tutelata, tanto che non ha un profilo Instagram personale e non la si vede molto libera per le strade. Nonostante questo, sua mamma ogni tanto condivide foto dove appare anche la figlia, della ... Leggi su giornal (Di sabato 12 dicembre 2020)è una mamma super orgogliosa della sua splendida figlia, tanto desiderata quanto voluta.è nata il 21 febbraio 2009 dalla relazione cone Eddy Mertens. Laha oggi 11 anni e la nascita della ragazza è sempre stata molto inattesa, dato che la mamma aveva la bellezza di 47 anni quando l’ha messa al mondo. Infatti,ha sempre sostenuto che non sperava più nella nascita di un figlio. Contrariamente a questo, però, nel 2009 è arrivata la figlia tanto attesa. La figura della ragazza è sempre stata molto tutelata, tanto che non ha un profilo Instagram personale e non la si vede molto libera per le strade. Nonostante questo, sua mamma ogni tanto condivide foto dove appare anche la figlia, della ...

FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Antonella Clerici musa delle donne over 50: 'Ho avuto una vita da persona perbene' - Affaritaliani : The Voice Senior: Clementino duetta con Antonella Clerici - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: - “Non so se ce la faccio” - “Signora, non si preoccupi l’accompagno io sul palco” La dolcezza di Antonella Clerici #The… - GiuseppeBrandon : LE STORIE UMANE DEI CONCORRENTI TOCCANO IL CUORE, CLEMENTINO: AUTENTICA RIVELAZIONE La penitenza di Clementino: de… - callmefrankiie : RT @keidishhh1: @callmefrankiie sondaggi di Antonella clerici here we come -