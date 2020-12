Anticipazioni Una Vita di giovedì 17 dicembre 2020. Emilio mente a Felicia, cosa le nasconde? (Di sabato 12 dicembre 2020) Le Anticipazioni sulla puntata di Una Vita di giovedì 17 dicembre 2020 ci mostrano una trama sempre più intricata e piena di imprevisti. Alla fine Emilio mette in piedi il suo piano contro Ledesma grazie all’aiuto di Josè. Felicia discute con il figlio, dato che continua a non credere ai suoi racconti sempre poco chiari e misteriosi. Nel frattempo, Felipe pensa a un gesto estremo contro Andrade. E Mauro, che farà del tutto per impedirglielo, riuscirà nel suo intento? Josè accetta di aiutare Emilio Nella puntata di Una Vita di giovedì 17 dicembre 2020, finalmente Emilio e Josè riescono a mettersi d’accordo. Il ragazzo, dopo essersi recato a Santander è ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 12 dicembre 2020) Lesulla puntata di Unadi17ci mostrano una trama sempre più intricata e piena di imprevisti. Alla finemette in piedi il suo piano contro Ledesma grazie all’aiuto di Josè.discute con il figlio, dato che continua a non credere ai suoi racconti sempre poco chiari e misteriosi. Nel frattempo, Felipe pensa a un gesto estremo contro Andrade. E Mauro, che farà del tutto per impedirglielo, riuscirà nel suo intento? Josè accetta di aiutareNella puntata di Unadi17, finale Josè riescono a mettersi d’accordo. Il ragazzo, dopo essersi recato a Santander è ...

