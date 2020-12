Anticipazioni Il Segreto lunedi 14 dicembre 2020

(Di sabato 12 dicembre 2020) Lunedì 14– Il piano di Isabel: Isabel farà di tutto per mettere Francisca contro Emilia. Le due sono già ai ferri corti, ma la donna contribuirà ad inasprire gli animi con lo scopo di farle scoppiare. In effetti ne vedremo delle belle tra le due con veri e propri scontri verbali, ignare del piano strategico di Isabel… L'articolo News Programmi Tv.

tuttopuntotv : Il Segreto, anticipazioni 13 dicembre: le indagini del Capitano Huertas #ilsegreto #anticipazioni - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni: il ritorno di Emilia Ulloa - #Segreto #anticipazioni: #ritorno - zazoomblog : Anticipazioni spagnole Il Segreto: il gesto inaspettato di Tomas - #Anticipazioni #spagnole #Segreto: - Noovyis : (Il Segreto anticipazioni 11 dicembre 2020: la salute di Raimundo potrebbe non migliorare mai più) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Segreto anticipazioni 11 dicembre 2020: la salute di Raimundo potrebbe non migliorare mai più… -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Segreto

Anticipazioni settimanali “Il Segreto”, puntate dal 14 al 20 dicembre 2020. Che cosa vedremo nei prossimi episodi della soap spagnola di ...Non c'è pace per la programmazione della soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno che vede protagonista l'attore sex symbol Can Yaman. Le anticipazioni ufficiali rivelano che è confermata la mes ...