Anticipazioni Il Segreto domenica 20 dicembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di sabato 12 dicembre 2020)20– Che cosa sta succedendo a Marta?: Marta inizierà a non sentirsi bene al punto che avrà delle strane nausee a cui non saprà dare una spiegazione. Dopo una serie di dubbi e sospetti avanzerà l’idea che forse è davvero incinta. Intanto Donna Francisca manda a chiamare Emilia per un confronto… L'articolo News Programmi Tv.