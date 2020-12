Anticipazioni Domenica In 13 Dicembre: Andrea Bocelli ospite d’onore (Di sabato 12 dicembre 2020) Torna, come ogni Domenica, l’appuntamento di Domenica In, su Rai1, con la fantastica Mara Venier. Nella puntata del 13 Dicembre 2020, la zia più amata d’Italia ha idealizzato un palinsesto da emozionare e tenere incollati i suoi spettatori alla televisione. Come ogni Domenica nel salotto di Mara verranno toccati tanti argomenti diversi e ci saranno tanti volti noti della televisione italiana che tra un’intervista e un ricordo ci accompagneranno durante il pomeriggio. Il primo ospite d’onore di Mara sarà il famoso cantante Andrea Bocelli, durante l’intervista al tenore verranno ricordati i momenti d’oro della sua carriera che è diventato ambasciatore italiano del bel canto in tutto il mondo. Bocelli non sarà solo, anzi a dargli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) Torna, come ogni, l’appuntamento diIn, su Rai1, con la fantastica Mara Venier. Nella puntata del 132020, la zia più amata d’Italia ha idealizzato un palinsesto da emozionare e tenere incollati i suoi spettatori alla televisione. Come ogninel salotto di Mara verranno toccati tanti argomenti diversi e ci saranno tanti volti noti della televisione italiana che tra un’intervista e un ricordo ci accompagneranno durante il pomeriggio. Il primodi Mara sarà il famoso cantante, durante l’intervista al tenore verranno ricordati i momenti d’oro della sua carriera che è diventato ambasciatore italiano del bel canto in tutto il mondo.non sarà solo, anzi a dargli ...

infoitcultura : IL SEGRETO, anticipazioni puntata di venerdì 11 e domenica 13 dicembre 2020 - Notiziedi_it : Domenica In, anticipazioni e ospiti del 13 dicembre alla corte di Mara Venier. Arriva Andrea Bocelli - zazoomblog : Daydreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni puntata in onda domenica 13 dicembre su Canale 5 - #Daydreamer #Sogno… - pairsonnalitesF : Domenica In, anticipazioni ed ospiti 13 dicembre: grande spazio alla musica nella prossima puntata: ... 2020 condiz… - infoitcultura : Non è la d’Urso e Domenica Live anticipazioni: gli ospiti del 13 dicembre -