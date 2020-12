Andrea Zelletta sbotta dopo la puntata: “Dice che sono un arredo e che faccio il bonaccione per avere regali” (Di sabato 12 dicembre 2020) Alfonso Signorini ieri sera ha chiesto ai nominati chi secondo loro avrebbe dovuto lasciare la casa del GF Vip. Selvaggia Roma e Andrea Zelletta hanno fatto il nome di Giacomo Urtis. Il chirurgo dei vip se l’è presa ed ha lanciato delle shade sull’ex tronista, che dopo la puntata si è confidato con Stefania Orlando. “Con me è stato esagerato. ‘Vogliamo parlare di Andrea Zelletta che fa il bonaccione? Fa il buono perché vuole avere le cose in regalo’. Ma che battuta è? Questa è roba di poco gusto. Ho visto la sua faccia, riconosco la faccia. Poi ha detto ‘si è svegliato tutto insieme Andrea che fino all’altro ieri faceva l’arredo della casa’. Invece di arrabbiarsi con me perché non si è arrabbiato con Selvaggia che ha ... Leggi su biccy (Di sabato 12 dicembre 2020) Alfonso Signorini ieri sera ha chiesto ai nominati chi secondo loro avrebbe dovuto lasciare la casa del GF Vip. Selvaggia Roma ehanno fatto il nome di Giacomo Urtis. Il chirurgo dei vip se l’è presa ed ha lanciato delle shade sull’ex tronista, chelasi è confidato con Stefania Orlando. “Con me è stato esagerato. ‘Vogliamo parlare diche fa il? Fa il buono perché vuolele cose in regalo’. Ma che battuta è? Questa è roba di poco gusto. Ho visto la sua faccia, riconosco la faccia. Poi ha detto ‘si è svegliato tutto insiemeche fino all’altro ieri faceva l’della casa’. Invece di arrabbiarsi con me perché non si è arrabbiato con Selvaggia che ha ...

trash_italiano : ANDREA ZELLETTA NERISSIMO STASERA MINIMO 4 CLIP SFOGO SUL SITO MEDIASET #GFVIP - cestlaviemacher : RT @sallydrapper: Dite quel che volete ma Sonia Lorenzini ha fatto di più per questo programma in tre ore che Andrea Zelletta in tre mesi #… - saintbull_ : RT @anailuigg: in un mondo di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini io sono Andrea Zelletta #GFVIP - thought74962818 : RT @idabuona: In un mondo di Andrea Zelletta che ti rinfaccia la nomination per mesi, siate Dayane Mello e Tommaso Zorzi che ridono e scher… - Ra_Lisbeth : Zelletta: “Com’era il mio messaggio di auguri per il tuo compleanno?” Rosa: “bellissimo” Andrea: “eh lo sai che non… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zelletta Andrea Zelletta: “Devi tutelare i rapporti belli che hai” - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 Grande Fratello GF Vip De Blanck, sospetto dietrofront su Stefania Orlando: i reali motivi

Ma soprattutto ha smentito più volte di aver usato la parola “put…na” verso Stefania. La Contessa De Blanck ha avuto un confronto con Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 5. C’è stato infatti un ve ...

Simone Gianlorenzi marito Stefania Orlando: decisione drastica

Ecco nuovamente tutti i riflettori puntati sul marito della vip e concorrente del Gf Vip, Stefania. LEGGI ANCHE —> Stefania Orlando in crisi: le parole della Contessa scatenano i fan. Simone Gianloren ...

Ma soprattutto ha smentito più volte di aver usato la parola “put…na” verso Stefania. La Contessa De Blanck ha avuto un confronto con Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 5. C’è stato infatti un ve ...Ecco nuovamente tutti i riflettori puntati sul marito della vip e concorrente del Gf Vip, Stefania. LEGGI ANCHE —> Stefania Orlando in crisi: le parole della Contessa scatenano i fan. Simone Gianloren ...