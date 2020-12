Andrea Zelletta sbotta contro Urtis: “È stato velenoso” (Di sabato 12 dicembre 2020) Andrea Zelletta si è scagliato contro Giacomo Urtis dopo la diretta del Grande Fratello Vip, i due dopo un confronto si sono però chiariti È andata in onda ieri la 25esima puntata del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, quando il conduttore ha chiesto ai concorrenti chi secondo loro avrebbe dovuto lasciare la casa Andrea Zeletta e Selvaggia Roma hanno fatto il nome di Giacomo Urtis. Il noto chirurgo dei Vip c’è rimasto molto male, nella casa più spiata d’Italia si è scagliato contro Zelletta. Tra le varie cose Urtis ha insinuato che Andrea fa il bonaccione per ottenere cose gratis. Dopo la diretta l’ex tronista di Uomini e Donne si è sfogato con Stefania Orlando. Le accuse ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 12 dicembre 2020)si è scagliatoGiacomodopo la diretta del Grande Fratello Vip, i due dopo un confronto si sono però chiariti È andata in onda ieri la 25esima puntata del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, quando il conduttore ha chiesto ai concorrenti chi secondo loro avrebbe dovuto lasciare la casaZeletta e Selvaggia Roma hanno fatto il nome di Giacomo. Il noto chirurgo dei Vip c’è rimasto molto male, nella casa più spiata d’Italia si è scagliato. Tra le varie coseha insinuato chefa il bonaccione per ottenere cose gratis. Dopo la diretta l’ex tronista di Uomini e Donne si è sfogato con Stefania Orlando. Le accuse ...

