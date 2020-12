Ancora una maxi rissa nel centro di Roma: fermati a Villa Borghese 10 minorenni: il più grande ha 14 anni (Di sabato 12 dicembre 2020) Due gruppi di giovani si sono fronteggiati in piazza di Siena. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine. Non risultano feriti. Temporaneamente chiuse le stazioni della metro A, Spagna e Flaminio. I ragazzini sono stati riconsegnati ai genitori Leggi su repubblica (Di sabato 12 dicembre 2020) Due gruppi di giovani si sono fronteggiati in piazza di Siena. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine. Non risultano feriti. Temporaneamente chiuse le stazioni della metro A, Spagna e Flaminio. I ragazzini sono stati riconsegnati ai genitori

BentivogliMarco : Milano, una fila interminabile di persone per un pasto caldo offerto da @PaneQuotonlus Persone che non saranno mai… - matteosalvinimi : 12 dicembre 1969, strage di #PiazzaFontana. Una ferita ancora viva e dolorosa nella memoria di Milano e di tutti gl… - AntoVitiello : #Ibrahimovic alla BBC: 'Siamo in una forma incredibile. Ma non abbiamo ancora vinto nulla, questo dobbiamo tenerlo… - LorenzoMiglior1 : RT @virginiaraggi: Ancora una rissa a Villa Borghese. Dieci ragazzi sono stati fermati. Ancora una volta queste violenze offendono cittadin… - The_SadChild : Per pochi l'insegnamento è ancora una missione. Quei pochi emozionano e si fanno emozionare. -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora una Ancora una maxi rissa nel centro di Roma: fermati a Villa Borghese 10 minorenni: il più grande ha 14 anni La Repubblica Indice Rt Covid in Valle scende ancora ed è il secondo più basso d'Italia

Quello valdostano risulta quindi tra i valori più bassi d'Italia, secondo solo alla Basilicata (0,66). Scende a 0,67 l'indice di trasmissibilità Rt del Covid-19 nella nostra regione secondo i dati del ...

Caorle, morto in una pozza di sangue e chiuso in bagno il campione di body building Alberto Clementi: aveva 49 anni

Trovato in una pozza di sangue chiuso in bagno: giallo a Caorle per la morte del campione di body building Alberto Clementi. Si è sentito male nel cuore della notte, ...

Quello valdostano risulta quindi tra i valori più bassi d'Italia, secondo solo alla Basilicata (0,66). Scende a 0,67 l'indice di trasmissibilità Rt del Covid-19 nella nostra regione secondo i dati del ...Trovato in una pozza di sangue chiuso in bagno: giallo a Caorle per la morte del campione di body building Alberto Clementi. Si è sentito male nel cuore della notte, ...