Amicizia finita tra Anna Tedesco e Giorgio. Le parole dell’ex dama (Di sabato 12 dicembre 2020) L’ex dama del Trono Over di Uomini e donne Anna Tedesco ha rivelato che l’Amicizia che la legava da tempo all’ex cavaliere Giorgio Manetti è finita. La donna, sulle pagine del Magazine del programma, ha ripercorso gli ultimi periodi della sua vita, caratterizzati in primis, dal grande dolore per la scomparsa della sua adorata mamma. Da quanto emerge, anche in questa occasione, l’ormai ex amico Giorgio, non si è fatto sentire. Ma cosa è accaduto tra loro? Giorgio Manetti e Anna Tedesco non si sentono più, fine di un’Amicizia? Sulle pagine di U&D Magazine, l’ex dama Anna Tedesco ha parlato della recente scomparsa della mamma, dicendosi sorpresa per ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 12 dicembre 2020) L’exdel Trono Over di Uomini e donneha rivelato che l’che la legava da tempo all’ex cavaliereManetti è. La donna, sulle pagine del Magazine del programma, ha ripercorso gli ultimi periodi della sua vita, caratterizzati in primis, dal grande dolore per la scomparsa della sua adorata mamma. Da quanto emerge, anche in questa occasione, l’ormai ex amico, non si è fatto sentire. Ma cosa è accaduto tra loro?Manetti enon si sentono più, fine di un’? Sulle pagine di U&D Magazine, l’exha parlato della recente scomparsa della mamma, dicendosi sorpresa per ...

tuttopuntotv : Amicizia finita tra Anna Tedesco e Giorgio. Le parole dell’ex dama #UominieDonne - Rosanna_UC : @jgabjordi1971 Credo nel poter essere veramente amica. Ed è quello che faccio. A prescindere dalle delusioni che ho… - Vanessa76122935 : @lafeshionblo Coincidenza bc ho chiuso una amicizia pesantissima che è finita in litigata proprio con una che mi vo… - gineuphoria : l’amicizia tra me e @theshadowofswan è finita perché mi tratta male, cercasi nuove amicizie - ironmanolan : se io ti consiglio la mia serie tv preferita e mi vieni a dire che non ti piace per me la nostra amicizia è finita… -