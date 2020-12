Amici 2020 | anticipazioni sabato 12 dicembre | polemiche contro Arianna

Leggi su viagginews

(Di sabato 12 dicembre 2020)sulla puntata in onda oggi: nuoveGianfelici, la cantante verrà espulsa dalla scuola? Andrà in onda questo pomeriggio,12, un nuovo appuntamento con l’amatissimo programma di Maria De Filippi. La paginaNews ha svelato qualche dettaglio della puntata di oggi, così sappiamo che non L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com