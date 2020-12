Ambra Angiolini a Tv Talk, lo sfogo dopo “il flop” della fiction (Di sabato 12 dicembre 2020) Ambra Angiolini dopo il flop della fiction ne parla in diretta a Tv Talk, programma di cui è stata ospite questo pomeriggio: ecco le sue parole. Ambra Angiolini (fonte Instagram @Ambraofficial)E’ in onda proprio in queste settimane la fiction di Canale Cinque dal titolo il Silenzio dell’acqua di cui è la protagonista insieme a Giorgio Pasotti e che in questa seconda stagione non ha regalato il successo sperato. La prossima settimana andrà in onda con l’ultima puntata, ma oggi la compagna di Massimiliano Allegri dice la sua a proposito anche delle critiche ricevute che però non scalfiscono il suo pensiero a riguardo. “Canale 5 è da un anno che ha fatto a meno delle serie, è un prodotto che per me è da ... Leggi su chenews (Di sabato 12 dicembre 2020)il flopne parla in diretta a Tv, programma di cui è stata ospite questo pomeriggio: ecco le sue parole.(fonte Instagram @official)E’ in onda proprio in queste settimane ladi Canale Cinque dal titolo il Silenzio dell’acqua di cui è la protagonista insieme a Giorgio Pasotti e che in questa seconda stagione non ha regalato il successo sperato. La prossima settimana andrà in onda con l’ultima puntata, ma oggi la compagna di Massimiliano Allegri dice la sua a proposito anche delle critiche ricevute che però non scalfiscono il suo pensiero a riguardo. “Canale 5 è da un anno che ha fatto a meno delle serie, è un prodotto che per me è da ...

