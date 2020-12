Amadeus il 17 dicembre annuncerà il cast di Sanremo

(Di sabato 12 dicembre 2020) Casa mia è piena di balconi. È uno dei suoi punti di forza, della casa, avere i balconi. Da una parte ce ne sono due, affacciati verso i monti, sul lato stretto ce n’è uno, che dà sul palazzo di fronte e sulla via di ingresso del palazzo, dall’altro lato lungo uno solo, lungo però quanto è lunga la casa, con porte finestre che danno dentro tutte le stanze da quel lato. Quel lungo balcone si affaccia su una piazza. Nella piazza ci sono degli alberi molto alti, più alti dei miei balconi, che si trovano comunque al settimo piano di un palazzo di otto piani. In questi giorni di, giorni piuttosto freddi qui a Milano, ha anche nevicato, a inizio mese, gli alberi, ormai spogli o con su solo foglie morte, come quelle che tirava Mariolino Corso, sono frequentati da un nutrito gruppo di pappagallini verdi. Sì, pappagallini verdi. In una piazza di Milano, zona ...

CorriereUmbria : Lotteria Italia, il biglietto da 10mila euro estratto oggi venerdì 11 dicembre da Amadeus ai Soliti Ignoti… - stemauri75 : Giovedì 17 dicembre Amadeus svelerà Sanremo 2021: Fedez e CARA in gara? - infoitcultura : Ascolti Tv ieri lunedì 7 dicembre 2020, tornano Greggio e Iacchetti e Striscia batte Amadeus - mauroboccaccio : Annullato il Capodanno di RaiUno di Amadeus alle Acciaierie di Terni. Nella festa del 31 dicembre sul web Genova pr… - CorriereUmbria : Lotteria Italia, il biglietto estratto oggi mercoledì 9 dicembre ai Soliti Ignoti: vince 10mila euro… -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus dicembre

Corriere dell'Umbria

Un altro successo per i concerti online del Coro e Orchestra Sinfonica Amadeus, con "Christmas at the Movies" andato in scena nella serata di venerdì 12 dicembre.Un altro successo per i concerti online del Coro e Orchestra Sinfonica Amadeus, con "Christmas at the Movies" andato in scena nella serata di venerdì 12 dicembre.