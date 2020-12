Altro record di Trump, la prima volta del boia durante la «transizione» (Di domenica 13 dicembre 2020) L’amministrazione Trump ha effettuato la decima esecuzione federale dell’anno e le prime due, in 130 anni di storia, durante il periodo di transizione, mandando a morte Brandon Bernard, e Alfred Bourgeois, entrambi afroamericani. Altre quattro esecuzioni federali sono previste nelle settimane prima dell’insediamento del presidente eletto Joe Biden. Brandon, un membro di una banda di strada del Texas, era stato condannato più di 20 anni fa per il ruolo giocato negli omicidi di una coppia di religiosi dell’Iowa. Molti personaggi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 13 dicembre 2020) L’amministrazioneha effettuato la decima esecuzione federale dell’anno e le prime due, in 130 anni di storia,il periodo di, mandando a morte Brandon Bernard, e Alfred Bourgeois, entrambi afroamericani. Altre quattro esecuzioni federali sono previste nelle settimanedell’insediamento del presidente eletto Joe Biden. Brandon, un membro di una banda di strada del Texas, era stato condannato più di 20 anni fa per il ruolo giocato negli omicidi di una coppia di religiosi dell’Iowa. Molti personaggi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

SteScarcia : RT @MatteDj23: il fenomeno seba esposito in serie b sta facendo una collezione di panchine da record. altro ragazzotto che verrà buono solo… - curiosamen : RT @VideoNewsTV: L’ITALIA DA OGGI HA IL TRISTE RECORD EUROPEO DEI DECESSI DA ( O CON) #COVID19: 64.036, E ORA NON SI PARLA ALTRO CHE DI VA… - _lupo_pasini_ : RT @MatteDj23: il fenomeno seba esposito in serie b sta facendo una collezione di panchine da record. altro ragazzotto che verrà buono solo… - sportli26181512 : Milenkovic tra i top difensori europei: la #Fiorentina lo festeggia così: La Viola continua a coccolare il centrale… - carlo_masera : RT @worldernest: Signor Ministro tragga le sue conclusioni, lei e quell'altro fenomeno cui avete dato l'incarico di radere al suolo il pae… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro record Altro record di Trump, la prima volta del boia durante la «transizione Il Manifesto Covid, la Germania pensa al lockdown duro: la decisione di Merkel

A partire da mercoledì prossimo, Angela Merkel starebbe pensando di introdurre il lockdown duro in Germania, con la chiusura di scuole, asili e negozi, ...

Covid, Italia record per morti in Europa: superato il Regno Unito

Covid, Italia record di vittime in Europa. L’Italia conquista un altro triste record connesso alla pandemia, diventando lo Stato europeo con il maggior numero di vittime legate al coronavirus. Le ripe ...

A partire da mercoledì prossimo, Angela Merkel starebbe pensando di introdurre il lockdown duro in Germania, con la chiusura di scuole, asili e negozi, ...Covid, Italia record di vittime in Europa. L’Italia conquista un altro triste record connesso alla pandemia, diventando lo Stato europeo con il maggior numero di vittime legate al coronavirus. Le ripe ...