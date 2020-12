Altro che flirt e passerelle. Ecco il pugno duro degli Usa sulla cinese Zte (Di sabato 12 dicembre 2020) In Italia il governo le stende tappeti rossi, negli Usa la mettono alla porta. L’azienda tech cinese Zte, tra i leader mondiali nella rete 5G, è finita insieme a Huawei nel mirino della Federal communication commission (Fcc), l’agenzia federale a capo delle telco americane. Con un voto all’unanimità (5-0) l’agenzia governativa guidata da Ajit Pai ha chiesto agli operatori nazionali di rimuovere l’equipaggiamento delle due compagnie cinesi perché “pone un rischio per la sicurezza nazionale”. Tre anni fa, ha fatto sapere l’attuale presidente con una stoccata al suo predecessore, Tom Wheeler, “la Fcc e l’esecutivo non avevano una strategia per constrastare le minacce alla sicurezza delle reti nazionali poste da alcuni fornitori stranieri di equipaggiamento, in particolare quelli con legami stretti con il Partito comunista cinese”. Ora “portiamo a termine ... Leggi su formiche (Di sabato 12 dicembre 2020) In Italia il governo le stende tappeti rossi, negli Usa la mettono alla porta. L’azienda techZte, tra i leader mondiali nella rete 5G, è finita insieme a Huawei nel mirino della Federal communication commission (Fcc), l’agenzia federale a capo delle telco americane. Con un voto all’unanimità (5-0) l’agenzia governativa guidata da Ajit Pai ha chiesto agli operatori nazionali di rimuovere l’equipaggiamento delle due compagnie cinesi perché “pone un rischio per la sicurezza nazionale”. Tre anni fa, ha fatto sapere l’attuale presidente con una stoccata al suo predecessore, Tom Wheeler, “la Fcc e l’esecutivo non avevano una strategia per constrastare le minacce alla sicurezza delle reti nazionali poste da alcuni fornitori stranieri di equipaggiamento, in particolare quelli con legami stretti con il Partito comunista”. Ora “portiamo a termine ...

