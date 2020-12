elenafrance0 : RT @qn_lanazione: Alma, labrador che salva gli altri cani: caccia ai bocconi avvelenati. 'Qui troppe morti' - qn_lanazione : Alma, labrador che salva gli altri cani: caccia ai bocconi avvelenati. 'Qui troppe morti' -

Ultime Notizie dalla rete : Alma labrador

La Nazione

Intervento con i cani antiveleno dei carabinieri forestali nel comune di Zeri (Massa Carrara) per indagare sulla presenza vicino alle case di bocconi avvelenati che hanno portato alla morte di tre can ...A Zeri (Massa Carrara) il cane antiveleno in azione dopo le denunce degli abitanti in seguito a diversi casi di animali avvelenati vicino alle case ...