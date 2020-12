Allarme influenza aviaria in Giappone, esperti dicono virus aggressivo (Di sabato 12 dicembre 2020) Allarme aviaria in Giappone. Nel paese sembra che si stia espandendo l’influenza aviaria, situazione preoccupante in quanto è ancora in corso la pandemia da Covid-19. Il Ministro dell’agricoltura ha inviato tutte le 47 prefetture dell’arcipelago a condurre ispezioni e controlli nelle fattorie regionali. I primi casi considerati ad alto rischio erano stati localizzati nel sud del Paese. Abbattuti 2,5 milioni di polli Il virus è stato rinvenuto nelle feci di due uccelli selvatici nell’Hokkaido, all’estremo nord, e adesso il rischio è chi si possa estendere su tutto il territorio nazionale. Sono stati abbattuti 2,5 milioni di polli in poco più di un mese, una cifra da capogiro verificando l’ultimo record di 1,83 milioni di animali uccisi nel 2010 nell’ultima ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 12 dicembre 2020)in. Nel paese sembra che si stia espandendo l’, situazione preoccupante in quanto è ancora in corso la pandemia da Covid-19. Il Ministro dell’agricoltura ha inviato tutte le 47 prefetture dell’arcipelago a condurre ispezioni e controlli nelle fattorie regionali. I primi casi considerati ad alto rischio erano stati localizzati nel sud del Paese. Abbattuti 2,5 milioni di polli Ilè stato rinvenuto nelle feci di due uccelli selvatici nell’Hokkaido, all’estremo nord, e adesso il rischio è chi si possa estendere su tutto il territorio nazionale. Sono stati abbattuti 2,5 milioni di polli in poco più di un mese, una cifra da capogiro verificando l’ultimo record di 1,83 milioni di animali uccisi nel 2010 nell’ultima ...

QuotidianPost : Allarme influenza aviaria in Giappone, esperti dicono virus aggressivo - volalibera1 : RT @ultimenotizie: Si espande a livello nazionale l'allarme di un'espansione dell'influenza aviaria in #Giappone, quando il Paese si trova… - Handwriting01 : RT @ultimenotizie: Si espande a livello nazionale l'allarme di un'espansione dell'influenza aviaria in #Giappone, quando il Paese si trova… - carmela19921 : RT @ultimenotizie: Si espande a livello nazionale l'allarme di un'espansione dell'influenza aviaria in #Giappone, quando il Paese si trova… - Alex19849461911 : RT @ultimenotizie: Si espande a livello nazionale l'allarme di un'espansione dell'influenza aviaria in #Giappone, quando il Paese si trova… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme influenza Covid sintomi: differenze con l'influenza il Resto del Carlino Allarme influenza aviaria in Giappone, esperti dicono virus aggressivo

Allarme Aviaria in Giappone. Nel paese sembra che si stia espandendo l’influenza aviaria, situazione preoccupante in quanto è ancora in corso la pandemia da Covid-19. Il Ministro dell’agricoltura ha i ...

Giappone, abbattuti 2,5 mln di polli

(ANSA) - TOKYO, 12 DIC - Si espande a livello nazionale l'allarme di un'espansione dell'influenza aviaria in Giappone, quando il Paese si trova nel mezzo della pandemia di coronavirus, con il minister ...

Allarme Aviaria in Giappone. Nel paese sembra che si stia espandendo l’influenza aviaria, situazione preoccupante in quanto è ancora in corso la pandemia da Covid-19. Il Ministro dell’agricoltura ha i ...(ANSA) - TOKYO, 12 DIC - Si espande a livello nazionale l'allarme di un'espansione dell'influenza aviaria in Giappone, quando il Paese si trova nel mezzo della pandemia di coronavirus, con il minister ...