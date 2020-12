All Together Now, stasera c’è la finale: premio, finalisti e giudici (Di sabato 12 dicembre 2020) stasera andrà in onda la finale di All Together Now. Andiamo a scoprire chi sono i finalisti della terza edizione dello show Michelle con i giudiciE’ tutto pronto per la finalissima di stasera. A partire dalle 21.20 su Canale 5 ci sarà l’appuntamento finale con la terza edizione di “All Together Now”, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker e prodotto da Endemol Shine Italy. Per chi ancora non avesse mai visto il programma, vi spieghiamo brevemente come funziona. I concorrenti sono chiamati ad interpretare una canzone, mentre la giuria con i microfoni aperti commenta la loro esibizione. Di fronte a loro c’è un “Muro” di persone composto da personaggi famosi o meno: in totale sono 100 e, se qualcuno di loro gradisce la performance, si alza e ... Leggi su instanews (Di sabato 12 dicembre 2020)andrà in onda ladi AllNow. Andiamo a scoprire chi sono idella terza edizione dello show Michelle con iE’ tutto pronto per la finalissima di. A partire dalle 21.20 su Canale 5 ci sarà l’appuntamentocon la terza edizione di “AllNow”, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker e prodotto da Endemol Shine Italy. Per chi ancora non avesse mai visto il programma, vi spieghiamo brevemente come funziona. I concorrenti sono chiamati ad interpretare una canzone, mentre la giuria con i microfoni aperti commenta la loro esibizione. Di fronte a loro c’è un “Muro” di persone composto da personaggi famosi o meno: in totale sono 100 e, se qualcuno di loro gradisce la performance, si alza e ...

SMSNEWSOFFICIAL : Su Canale 5 la finale di “All Together Now – La musica è cambiata” - AntonyVilson4 : RT @AroundTurin: The duo Cristiano-Morata works very well.. they scored 16 goals in 8 games played together In #UCL CR7-Morata 10 Rashfor… - ElisaLadaga : Stasera alle ore 21:25 Canale 5 La finale di All Together Now @_AnnaTatangelo_ @Rita_Pavone_ @RengaOfficial… - TommasoCeleri : RT @AroundTurin: The duo Cristiano-Morata works very well.. they scored 16 goals in 8 games played together In #UCL CR7-Morata 10 Rashfor… - arieldalca : RT @AroundTurin: The duo Cristiano-Morata works very well.. they scored 16 goals in 8 games played together In #UCL CR7-Morata 10 Rashfor… -