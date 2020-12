Alien | la serie tv in lavorazione

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 12 dicembre 2020) Unatv ambientata nell’universo diè in fase di. A confermalo è stata la Disney in un tweet. Latv diè in produzione? La casa di produzione FX ha confermato che unaTV ambientata nell’universoè in fase di sviluppo. Annunciato all’Industry Day della Disney, il capo di FX John Landgraf ha detto che il creatore di Fargo e Legion Noah Hawley dirigerà il nuovo progetto televisivo per la rete. Laè stata descritta come la prima storia del franchise diambientata sulla Terra e promette di “fondere l’orrore senza tempo del film originale del 1979 con l’azione ininterrotta del secondo diretto da James Cameron del 1986”. Ridley Scott, che ha diretto il classico ...