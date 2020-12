Alfonso Signorini, che batosta! Male male: la notizia che probabilmente non si aspettava (Di sabato 12 dicembre 2020) Nonostante se ne parli moltissimo anche sul web, per il ‘Grande Fratello Vip’ è arrivata un’altra bruttissima notizia. Alfonso Signorini sperava che la puntata di venerdì 11 dicembre potesse raggiungere risultati strabilianti, invece non è stato così. Per il padrone di casa un’altra battuta d’arresto non da poco, che avrà appreso molto male. La concorrenza può esultare, visto che la Rai sta tenendo botta al reality show, anzi, ci sono dei veri e propri successoni inaspettati alla vigilia. Per quanto riguarda gli ascolti di ieri, il ‘GF Vip’ è risultato essere ancora in calo, infatti si è fermato a 3 milioni 184.448 spettatori. Lo share è stato pari al 17,27%. Eppure l’attesa per l’eliminazione di un nuovo concorrente, che ha visto l’uscita di scena di Selvaggia Roma, e l’arrivo dei vipponi Samantha De ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) Nonostante se ne parli moltissimo anche sul web, per il ‘Grande Fratello Vip’ è arrivata un’altra bruttissimasperava che la puntata di venerdì 11 dicembre potesse raggiungere risultati strabilianti, invece non è stato così. Per il padrone di casa un’altra battuta d’arresto non da poco, che avrà appreso molto. La concorrenza può esultare, visto che la Rai sta tenendo botta al reality show, anzi, ci sono dei veri e propri successoni inaspettati alla vigilia. Per quanto riguarda gli ascolti di ieri, il ‘GF Vip’ è risultato essere ancora in calo, infatti si è fermato a 3 milioni 184.448 spettatori. Lo share è stato pari al 17,27%. Eppure l’attesa per l’eliminazione di un nuovo concorrente, che ha visto l’uscita di scena di Selvaggia Roma, e l’arrivo dei vipponi Samantha De ...

Tommaso Zorzi e la modella non si vanno a genio e subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip si sono affrontati a viso aperto tra urla e parolacce. Paolo Ciavarro ed il padre Massimo sono sempre stati una coppia eccezionale. Tra i due pare ci sia però stato un motivo di lite. Scopriamolo.