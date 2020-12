Alessia Mancini e Flavio Montrucchio | 20 anni insieme | dall’aborto all’incontro con gli angeli

Leggi su urbanpost

(Di sabato 12 dicembre 2020) Per la prima voltaanche a livello professionale,condividono traguardi e soddisfazioni personali da quasi venti. Da quell’incontro fortuito che cambiò per sempre le loro vite. E pensare che l’ex letterina ci partecipò persino controvoglia. Presentatori in tandem di Junior Bake Off Italia,spartiscono la passione per la conduzione. Lui, ormai volto di punta di Real Time, ha abbandonato la recitazione per calarsi appieno nel ruolo di presentatore, lei – per molto tempo dedita alla famiglia – è tornata in tv accanto alla sua dolce metà. Leggi anche >> Vittoria Schisano, una furia contro Serena Bortone: «Non mi metti a mio agio»e ...