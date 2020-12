Ajax | Huntelaar annuncia il ritiro | “E’ arrivato il momento”

Leggi su sportface

(Di domenica 13 dicembre 2020) Klaas-Jan Hunterlaril. L’esperto attaccante olandese, attualmente in forza all’e con un passato tra le fila del Milan, in un’intervista al termine del match vinto per 4-0 contro il Pec Zwolle ha di fatto ufficializzato che questa che è in corso è la sua ultima stagione da calciatore, e che il classe 1983 è pronto ad appendere gli scarpini al chiodo: “Ci ho pensato spesso negli ultimi tempi perché il momento si fa sempre più vicino. Credo che questa sarà la mia ultima stagione. La giocherò col massimo impegno fino alla fine. Cosa farò dopo? Non lo so, terminerò gli studi, però prima mi riposerò e passerò qualche mese con la mia famiglia. Mai dire mai, ma penso che andrà così. Spesso il mio corpo è esausto. Giocare a calcio è la cosa migliore del mondo e mi diverto ancora, sia in campo che in allenamento, però so ...