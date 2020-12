Agricoltura, sviluppo sostenibile: lunedì incontro Italia-Brasile (Di sabato 12 dicembre 2020) ROMA – Avviare un dialogo “fruttuoso” con il mondo della ricerca italiana nel settore agro-zootecnico facendo conoscere l’esperienza brasiliana, che soprattutto grazie all’impegno della societa’ di ricerca statale Embrapa ha permesso uno sviluppo scientifico di rilievo, anche con la possibilita’ di coltivare i cereali in zone del Brasile dove solo pochi anni fa era impossibile. E’ la prospettiva del webinar ‘Embrapa: tecnologia agricola per lo sviluppo sostenibile’, organizzato per lunedi’ dall’ambasciata del Paese latinoamericano a Roma. Leggi su dire (Di sabato 12 dicembre 2020) ROMA – Avviare un dialogo “fruttuoso” con il mondo della ricerca italiana nel settore agro-zootecnico facendo conoscere l’esperienza brasiliana, che soprattutto grazie all’impegno della societa’ di ricerca statale Embrapa ha permesso uno sviluppo scientifico di rilievo, anche con la possibilita’ di coltivare i cereali in zone del Brasile dove solo pochi anni fa era impossibile. E’ la prospettiva del webinar ‘Embrapa: tecnologia agricola per lo sviluppo sostenibile’, organizzato per lunedi’ dall’ambasciata del Paese latinoamericano a Roma.

Agenzia_Dire : Dal vino e l'olio dei Castelli alla campagna sull'importanza del Programma di Sviluppo Rurale e dei fondi europei d… - Valori_it : La pandemia di coronavirus ci offre un tragico insegnamento su molti errori commessi e mostra l’insostenibilità del… - InfoAgricoltura : RT @Cia_Agricoltura: Punto di svolta per #Europa, l’approvazione definitiva del bilancio 2021-2027 e #NextGenerationEu ??????? ?? L'appello di… - ColomboLucombio : RT @FondazioneFirab: Lunedì 21 dicembre avrà luogo il webinar del progetto APPECOBIO su sviluppo e utilizzo di un’applicazione per l’auto-c… - Cia_Agricoltura : Punto di svolta per #Europa, l’approvazione definitiva del bilancio 2021-2027 e #NextGenerationEu ??????? ?? L'appello… -

Ultime Notizie dalla rete : Agricoltura sviluppo Agricoltura, sviluppo sostenibile: lunedì incontro Italia-Brasile - Dire.it Dire Fao: studio rivela che 1 persona su 2 che vive in montagna non mangia abbastanza

Uno studio rilasciato dalla Fao ha dimostrato che 1 persona su 2 che vive in montagna non mangia abbastanza per condurre una vita sana.

Intervista a Carmine Adinolfi, sindaco di Casalbuono

“Le piccole realtà locali, come la nostra, sono realtà fragili, da tempo ormai a rischio di impoverimento, dal punto di vista produttivo ma anche sociale." ...

Uno studio rilasciato dalla Fao ha dimostrato che 1 persona su 2 che vive in montagna non mangia abbastanza per condurre una vita sana.“Le piccole realtà locali, come la nostra, sono realtà fragili, da tempo ormai a rischio di impoverimento, dal punto di vista produttivo ma anche sociale." ...