Agostino Miozzo/ "Spostamenti a Natale vanno ridotti. Terza ondata? Il lockdown..." (Di sabato 12 dicembre 2020) Il coordinatore del Cts Agostino Miozzo a La Stampa: "Se a gennaio gli studenti non torneranno tutti in classe, vorrà dire che avremo fallito". Leggi su ilsussidiario (Di sabato 12 dicembre 2020) Il coordinatore del Ctsa La Stampa: "Se a gennaio gli studenti non torneranno tutti in classe, vorrà dire che avremo fallito".

AzzolinaLucia : Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, ha scritto una lettera al quotidiano Il Foglio, chi… - Mardom74 : @LaStampa Bisognerebbe far tesoro delle parole di Agostino Miozzo non è possibile barattare 3 giorni di semi libert… - Agenparl : Senato della Repubblica - Audizione informale del dottor Agostino Miozzo, coordinatore del comitato tecnico scienti… - corgi_lover : RT @LaStampa: Agostino Miozzo: “Il virus non ammette deroghe, gli spostamenti vanno ridotti. Tornare indietro è pericoloso” - LaStampa : Il coordinatore del Cts: «Abbiamo già espresso la nostra preoccupazione. Non penso a un lockdown, ma so che sarebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Agostino Miozzo Agostino Miozzo: “Il virus non ammette deroghe, gli spostamenti vanno ridotti. Tornare indietro è pericoloso” La Stampa Miozzo: "Consentire movimenti a Natale è una decisione politica"

Miozzo ribadisce che gli esperti sconsigliano gli spostamenti tra Comuni a Natale: consentirli sarebbe per lui una scelta politica.

E’ caos sugli spostamenti a Natale. Il NO del Comitato tecnico scientifico

Agostino Miozzo, membro del Cts, contro la riapertura degli spostamenti tra comuni: "Il fatto di essere familiari non è un passaporto di immunità. Questo virus non ci consente deroghe" ...

Miozzo ribadisce che gli esperti sconsigliano gli spostamenti tra Comuni a Natale: consentirli sarebbe per lui una scelta politica.Agostino Miozzo, membro del Cts, contro la riapertura degli spostamenti tra comuni: "Il fatto di essere familiari non è un passaporto di immunità. Questo virus non ci consente deroghe" ...