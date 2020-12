Aggrediscono agenti durante controllo | chiuso bar a Pordenone

Leggi su udine20

(Di sabato 12 dicembre 2020) Il Questore diMarco Odorisio ha sospeso l’attività di un bar per 25 giorni perchéi controlli anti-Covid, per la verifica del rispetto del Dpcm, glidi Polizia sono stati aggrediti dagli avventori.Le verifiche sono state fatte dalla “Squadra Volante” e da un equipaggio della Guardia di Finanza che hanno notato, dopo le 18, avventori in un grande gazeboa protezione del plateatico di pertinenza del locale. Le forze dell’ordine hanno contestato a titolare e clienti la violazione della normativa anti-covid, ma il gestore ha assunto un atteggiamento provocatorio e ostile e riprendendo con il cellulare i poliziotti. Anche gli avventori hanno evidenziato insofferenza. Uno di questi ultimi, in stato di ebrezza, ha strattonato un agente, quindi è stato bloccato e portato in Questura: è ...