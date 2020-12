Adidas e Meissen insieme per scarpe da un milione di dollari (Di sabato 12 dicembre 2020) Adidas e Meissen hanno deciso di dar vita ad un progetto molto particolare con la realizzazione di scarpe di porcellana da un milione Adidas non è nuova a partnership con altri marchi, come Lego, per la creazione di prodotti unici al mondo. L’ultima collaborazione è avvenuta con Meissen, brand di porcellana tedesco, che ha permesso L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 12 dicembre 2020)hanno deciso di dar vita ad un progetto molto particolare con la realizzazione didi porcellana da unnon è nuova a partnership con altri marchi, come Lego, per la creazione di prodotti unici al mondo. L’ultima collaborazione è avvenuta con, brand di porcellana tedesco, che ha permesso L'articolo proviene da Inews.it.

Queste sono le scarpe più costose al mondo (indovinate quanto costano)

