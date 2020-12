Addio Pablito, el hombre del partido. Il ritratto di Pigi Battista (Di sabato 12 dicembre 2020) È morto Pablito, Pablito è vivo. Nel ricordo di un intero Paese e degli amanti del calcio di tutto il mondo che oggi gli hanno detto Addio a Vicenza, la città in cui il suo talento è esploso per la prima volta e a cui Paolo Rossi è rimasto legato per tutto il resto della sua vita. Così come il suo nome rimarrà per sempre impresso sulla maglia azzurra, goleador e simbolo della vittoria al Mondiale spagnolo del 1982. Le sei reti messe a segno in tre partite – tra i quarti e la finale – contro Brasile, Polonia e Germania. La gioia incontenibile. L’Italia che torna sul tetto del mondo dopo quasi cinquant’anni. Pablito, el hombre del partido, come allo stesso Rossi piaceva essere definito. “Ma quel nomignolo affettuoso non gli venne dato in Spagna, bensì quattro anno prima, ai Mondiali del ... Leggi su formiche (Di sabato 12 dicembre 2020) È mortoè vivo. Nel ricordo di un intero Paese e degli amanti del calcio di tutto il mondo che oggi gli hanno dettoa Vicenza, la città in cui il suo talento è esploso per la prima volta e a cui Paolo Rossi è rimasto legato per tutto il resto della sua vita. Così come il suo nome rimarrà per sempre impresso sulla maglia azzurra, goleador e simbolo della vittoria al Mondiale spagnolo del 1982. Le sei reti messe a segno in tre partite – tra i quarti e la finale – contro Brasile, Polonia e Germania. La gioia incontenibile. L’Italia che torna sul tetto del mondo dopo quasi cinquant’anni., eldel, come allo stesso Rossi piaceva essere definito. “Ma quel nomignolo affettuoso non gli venne dato in Spagna, bensì quattro anno prima, ai Mondiali del ...

