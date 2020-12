Addio a Kim Ki-duk, il regista visionario degli amori immaginari (Di sabato 12 dicembre 2020) regista, sceneggiatore e produttore cinematografico sudcoreano, vincitore in carriera del Leone d'oro e del Leone d'argento al Festival di Venezia e del premio Un Certain Regard al Festival di Cannes, Kim Ki-duk era un cineasta sudcoreano noto per le sue opere cinematografiche d'essai idiosincratiche. Scomparso all'età di 59 anni in Lettonia, in seguito a complicazioni correlate al Covid-19. Kim Ki-duk era arrivato in Lettonia il 20 novembre, probabilmente per acquistare una casa nella località marittima di Jurmala, ma non si era presentato ad un incontro e dal 5 dicembre il suo entourage aveva del tutto perso i contatti.A dare la notizia della morte del regista sudcoreano al portale Delfi.lt è stato il direttore dell' ArtDocFest/Riga, il regista russo Vitalij Mansky che ha annunciato che Kim ki-Duk sarebbe morto alle ore 1.20 in un ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 12 dicembre 2020), sceneggiatore e produttore cinematografico sudcoreano, vincitore in carriera del Leone d'oro e del Leone d'argento al Festival di Venezia e del premio Un Certain Regard al Festival di Cannes, Kim Ki-duk era un cineasta sudcoreano noto per le sue opere cinematografiche d'essai idiosincratiche. Scomparso all'età di 59 anni in Lettonia, in seguito a complicazioni correlate al Covid-19. Kim Ki-duk era arrivato in Lettonia il 20 novembre, probabilmente per acquistare una casa nella località marittima di Jurmala, ma non si era presentato ad un incontro e dal 5 dicembre il suo entourage aveva del tutto perso i contatti.A dare la notizia della morte delsudcoreano al portale Delfi.lt è stato il direttore dell' ArtDocFest/Riga, ilrusso Vitalij Mansky che ha annunciato che Kim ki-Duk sarebbe morto alle ore 1.20 in un ...

