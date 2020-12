Accordo segreto USA e Israele con extraterrestri (Di sabato 12 dicembre 2020) Il mistero degli extraterrestri.Gli alieni esistono, ed il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lo sa. L’ex capo della sicurezza spaziale israeliana ha fatto un’affermazione senza precedenti durante un’intervista, sottolineando che stanno mantenendo segreta la loro esistenza poiché l’umanità non è pronta per tale realtà. Haim Eshed, in un’intervista al quotidiano israeliano Yediot Aharonot ha parlato largamente della vita extraterrestre, e ha anche sviluppato un Accordo tra il governo degli Stati Uniti e una “Federazione Galattica” di alieni. Il signor Eshed era a capo del programma di sicurezza spaziale israeliano per quasi tre decenni. Haim Eshed sostiene che c’è un Accordo tra il governo degli Stati Uniti e gli alieni che desiderano ricercare e comprendere “l’Universo”, ha detto il Jerusalem Post, un altro quotidiano , ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 12 dicembre 2020) Il mistero degli.Gli alieni esistono, ed il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lo sa. L’ex capo della sicurezza spaziale israeliana ha fatto un’affermazione senza precedenti durante un’intervista, sottolineando che stanno mantenendo segreta la loro esistenza poiché l’umanità non è pronta per tale realtà. Haim Eshed, in un’intervista al quotidiano israeliano Yediot Aharonot ha parlato largamente della vita extraterrestre, e ha anche sviluppato untra il governo degli Stati Uniti e una “Federazione Galattica” di alieni. Il signor Eshed era a capo del programma di sicurezza spaziale israeliano per quasi tre decenni. Haim Eshed sostiene che c’è untra il governo degli Stati Uniti e gli alieni che desiderano ricercare e comprendere “l’Universo”, ha detto il Jerusalem Post, un altro quotidiano , ...

Gli alieni esistono, ed il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lo sa. L'ex capo della sicurezza ...

