Abruzzo torna zona rossa per un giorno. La ripicca di Speranza (Di sabato 12 dicembre 2020) Roma, 12 dic – L'Abruzzo torna zona rossa per un giorno dopo che il Tar, su richiesta del governo, ha sospeso l'ordinanza con cui la regione era diventata arancione. Tuttavia, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza con cui l'Abruzzo tornerà arancione da domani 13 dicembre. Un balletto di colori che non fa che aumentare disagio e rabbia per gli abruzzesi, a partire dai negozianti. Oggi infatti contavano sullo shopping natalizio per rifarsi un minimo delle perdite causate dal lockdown. Un balletto di colori frutto della "ripicca" del governo Conte per la decisione del presidente dell'Abruzzo di anticipare il passaggio alla zona arancione. Decisione presa sulla scorta dei buoni dati sul fronte ...

NicolaPorro : ?? Il governo vince il braccio di ferro al Tar: l’Abruzzo è rosso. Ma è una farsa: da domenica torna l’arancione. Bi… - Agenzia_Ansa : #Covid, l'Abruzzo torna rosso per un giorno. Arancione dal 13 dicembre. Da domenica gialle Lombardia, Piemonte e Ba… - Teresa12401552 : RT @SaraMarcozzi: ?? L’#Abruzzo paga le conseguenze delle azioni propagandistiche di un presidente il cui solo fine è ingaggiare uno scontro… - Giovanni7769 : RT @IlPrimatoN: Abruzzo zona rossa per un giorno: Tar accoglie richiesta del governo di annullare l'ordinanza. Ma domani la regione tornerà… - GhigoTrieste : RT @VarennaC: Ormai cambiamo colore con la stessa facilità di un camaleonte... Abruzzo torna zona rossa per un giorno. #Dpcm -