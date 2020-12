“Abbiamo rischiato di perderla” | la dolorosa confessione di Albano e Loredana su Jasmine

Leggi su meteoweek

(Di sabato 12 dicembre 2020)Carrisi eCarrisi sono i grandi protagonisti di questa edizione de The Voice Senior. Ma il racconto, scioccante di mammaLecciso, svela un retroscena doloroso nel passato della coppia durante la gravidanza proprio della neo-giudice del talent Rai. Papà e figlia protagonisti in televisione Questa sera andrà in onda un nuovo appuntamento L'articolo proviene da www.meteoweek.com.