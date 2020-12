Zona gialla Lombardia e Piemonte: ecco quando. La nuova mappa delle zone Covid in Italia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte tornano gialle , mentre l' Abruzzo arancione . Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmera', sulla base dei dati della Cabina di Regia riunitasi oggi,... Leggi su quotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Basilicata, Calabria,tornano gialle , mentre l' Abruzzo arancione . Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmera', sulla base dei dati della Cabina di Regia riunitasi oggi,...

nzingaretti : Migliora l’indice RT del #Lazio, sotto l’1. Buona notizia che ci fa rimanere in zona gialla ed è figlia dei sacrifici di tutti. #10dicembre - FontanaPres : ?? Da domenica la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla. Questa mattina ho parlato con il ministro Speranza il qu… - MediasetTgcom24 : Pordenone, minore festeggia ritorno in 'zona gialla' e va in coma etilico #pordenone - xmarkang : Lombardia zona gialla da domenica 13 per poi tornare zona rossa domenica 20 SICURO COME L'ORO - no_cap1001 : Niente zona gialla per la Toscana, non ho parole -