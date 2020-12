YouTuber russo uccide la fidanzata per scommessa. La donna era incinta (Di venerdì 11 dicembre 2020) YouTuber russo rischia 15 anni di prigione per aver causato la morte della propria fidanzata. La donna era incinta Si chiamava Valentina ‘Valya’ Grigoryeva, la donna di 28 anni, morta per ipotermia dopo che il suo fidanzato, lo YouTuber russo Stas Reeflay, 30 anni, l’ha costretta a stare fuori in balcone a temperature sotto lo L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 11 dicembre 2020)rischia 15 anni di prigione per aver causato la morte della propria. LaeraSi chiamava Valentina ‘Valya’ Grigoryeva, ladi 28 anni, morta per ipotermia dopo che il suo fidanzato, loStas Reeflay, 30 anni, l’ha costretta a stare fuori in balcone a temperature sotto lo L'articolo proviene da YesLife.it.

