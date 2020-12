X Factor funziona ancora, ma come sarà il futuro senza Alessandro Cattelan? (Di venerdì 11 dicembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=KnmtgcoaWhs E anche quest’anno X Factor è giunto al termine. Il talent show musicale di Sky ha vissuto, forse, la sua stagione più complicata, ma per certi versi anche la più avvincente: dopo i risultati insoddisfacenti della precedente edizione, la produzione ha dovuto risollevare le sorti di uno show che molti davano per spacciato, l’ha fatto in piena pandemia, con tutte le restrizioni del caso e mentre la musica dal vivo (concerti, festival…) era costretta a fermarsi. È stata una scommessa che, appunto non senza difficoltà, possiamo dire vinta e con una finale che ha regalato le sue sorprese: ha vinto la giovanissima Casadilego, ma la serata sarà ricordata soprattutto perché, dopo 10 edizioni, il conduttore Alessandro Cattelan ha annunciato che lascerà il timone. Lo ... Leggi su wired (Di venerdì 11 dicembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=KnmtgcoaWhs E anche quest’anno Xè giunto al termine. Il talent show musicale di Sky ha vissuto, forse, la sua stagione più complicata, ma per certi versi anche la più avvincente: dopo i risultati insoddisfacenti della precedente edizione, la produzione ha dovuto risollevare le sorti di uno show che molti davano per spacciato, l’ha fatto in piena pandemia, con tutte le restrizioni del caso e mentre la musica dal vivo (concerti, festival…) era costretta a fermarsi. È stata una scommessa che, appunto nondifficoltà, possiamo dire vinta e con una finale che ha regalato le sue sorprese: ha vinto la giovanissima Casadilego, ma la serataricordata soprattutto perché, dopo 10 edizioni, il conduttoreha annunciato che lascerà il timone. Lo ...

