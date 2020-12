X Factor 2020 | le pagelle musicali della finale

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Si è concluso con la vittoria di Casadilego X, unica tra i finalisti a non essere mai finita al ballottaggio (un po' come l'anno scorso). Giovanissima, di qualche anno più giovane dei Little Pieces of Marmelade: la band, il duo, si piazza al secondo posto, con pochi voti di differenza, portano il rock duro e puro sul palco del talent e, speriamo, presto anche fuori. Terzo posto (a sorpresa, almeno dalla reazione dei LPOM) per Blind: il trapper era il favorito dai più giovani, ma laha riservato questa sorpresa. In compenso, si è portato a casa il disco d'oro per il suo inedito Cuore Nero. In, solo per un turno, anche N.A.I.P., che ha fatto in tempo a duettare con Mika: la prima manche è stata di performance dei concorrenti con i rispettivi giudici, con un bilancio progressivamente ottimo e ...