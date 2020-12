Whisky "Cosa nostra" in vendita al supermercato: ritirato! (Di venerdì 11 dicembre 2020) Un Whisky scozzese col marchio «Cosa nostra» è stato ritirato dagli scaffali di un superstore Conad dopo le lamentele di diversi clienti. È successo a Reggio Emilia in un punto vendita in centro. Ne... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 11 dicembre 2020) Unscozzese col marchio «» è stato ritirato dagli scaffali di un superstore Conad dopo le lamentele di diversi clienti. È successo a Reggio Emilia in un puntoin centro. Ne...

Un whisky scozzese col marchio "Cosa Nostra" è stato ritirato dagli scaffali di un superstore Conad dopo le lamentele di diversi clienti.

