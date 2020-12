WandaVision: nuovo trailer e poster per la serie Marvel in arrivo su Disney+ (Di venerdì 11 dicembre 2020) Marvel ha condiviso online un nuovo trailer e un poster inedito di WandaVision, la serie in arrivo su Disney+ a gennaio. WandaVision debutterà il 15 gennaio su Disney+ e online sono stati condivisi un poster inedito e un nuovo trailer. Il filmato mostra la "strana coppia" alle prese con dei cambiamenti inaspettati nella loro vita da coniugi, spostandosi nel tempo e nello spazio. WandaVision ha come protagonisti Paul Bettany e Elizabeth Olsen nei ruoli di Visione e Scarlet Witch, due esseri dotati di superpoteri che vivono le loro vite di periferia ideali e iniziano a sospettare che non tutto sia come appare. Alla regia Matt Shakman, mentre Jac Schaeffer ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 dicembre 2020)ha condiviso online une uninedito di, lainsua gennaio.debutterà il 15 gennaio sue online sono stati condivisi uninedito e un. Il filmato mostra la "strana coppia" alle prese con dei cambiamenti inaspettati nella loro vita da coniugi, spostandosi nel tempo e nello spazio.ha come protagonisti Paul Bettany e Elizabeth Olsen nei ruoli di Visione e Scarlet Witch, due esseri dotati di superpoteri che vivono le loro vite di periferia ideali e iniziano a sospettare che non tutto sia come appare. Alla regia Matt Shakman, mentre Jac Schaeffer ...

