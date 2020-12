WandaVision la prima serie Marvel di Disney+ arriva il 15 gennaio, nuovo trailer (Di venerdì 11 dicembre 2020) WandaVision, il trailer della prima serie tv Marvel disponibile su Disney+ entro la fine del 2020, il 15 gennaio, con Elizabeth Olsen e Paul Bettany. Durante la cerimonia degli Emmy (qui i vincitori) era andato in onda il primo trailer di WandaVision, diventata per i ritardi causati dal Covid-19 ed era stato annunciato che sarebbe stata rilasciata entro la fine dell’anno da Disney+. In realtà 3 mesi dopo arriva un altro slittamento ma almeno c’è una data ufficiale 15 gennaio 2021!. La serie, con Elizabeth Olsen nei panni di Wanda Maximoff e Paul Bettany nei panni di Vision, si inserisce nel Marvel Cinematic Universe, presentandosi in un modo ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 11 dicembre 2020), ildellatvdisponibile suentro la fine del 2020, il 15, con Elizabeth Olsen e Paul Bettany. Durante la cerimonia degli Emmy (qui i vincitori) era andato in onda il primodi, diventata per i ritardi causati dal Covid-19 ed era stato annunciato che sarebbe stata rilasciata entro la fine dell’anno da. In realtà 3 mesi dopoun altro slittamento ma almeno c’è una data ufficiale 152021!. La, con Elizabeth Olsen nei panni di Wanda Maximoff e Paul Bettany nei panni di Vision, si inserisce nelCinematic Universe, presentandosi in un modo ...

joey_spirit : Cose per cui non sarò mai del tutto pronta: - Bucky con i capelli corti - La confusione adorabile di Loki - La con… - tomdbln : non punto su wandavision prima che mi deludano - gabrsp_ : @here_forOt5 Dopo l'investor day ti posso dire che secondo me non annunciano il titolo di spiderman 3 fino a quando… - afnewsinfo : - LadyLokiEvans : Questo televisore è decisamente moderno . Quindi mi domando: È una proiezione o un ricordo reale prima di IW ? Asp… -