Wanda Nara risentita per la battuta della Littizzetto | “Riccorro a via legali”

La battuta a "Che Tempo che fa" Lo scorso weekend, Luciana Littizzetto si è resa protagonista di una battuta su Wanda Nara durante la puntata di "Che Tempo Che fa". Leggi anche: Il Codacons contro Wanda Nara: accusata di usare le figlie per pubblicità Con il solito sarcasmo che la contraddistingue, la comica torinese ha commentato una succinta foto di Wanda Nara in cui la moglie di Icardi era senza veli sul dorso di un cavallo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda Nara (@Wanda icardi) Secondo quanto riporta "Corriere della Sera" l'opinionista non avrebbe gradito le frasi della Littizzetto

Lo scorso weekend, Luciana Littizzetto si è resa protagonista di una battuta su Wanda Nara durante la puntata di "Che Tempo Che fa".

Wanda Nara è su tutte le furie. La showgirl, manager e modella ha denunciato Luciana Littizzetto, dopo le battute sessiste in tv.

